Сольский уверяет, что создание государственного земельного банка приведет к расцвету коррупции (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Сольский уверяет, что создание государственного земельного банка приведет к расцвету коррупции (ВИДЕО) Сольский уверяет, что создание государственного земельного банка приведет к расцвету коррупции (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Сольский в кулуарах Верховной Рады прокомментировал затяжной процесс рассмотрения правок к законопроекту о земельной реформе, а также рассказал почему создание государственного земельного банка несёт в себе большие коррупционные риски.

Сольский посетовал на длительную и бессмысленную, по его мнению, процедуру рассмотрения многочисленных правок. Депутат обратил внимание на то, что большинство правок дублируют друг друга и практически не отличаются смысловым наполнением. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, депутат удивлён тем, что в законе всего 11 статей, а правок предложенных депутатами, больше 4 тыс. По мнению депутата — это свидетельствует о явном затягивании оппозиционными партиями принятия закона о рынке земли во втором чтении.

Кроме того, Сольский убеждён, что создание государственного земельного банка, за который так ратуют представители оппозиционный партий, несёт в себе определённые коррупционные риски. Какие именно нардеп не уточнил, отметив только, что уже были попытки создания подобного государственного банка в прошлом. В впоследствии, по его словам, чиновники отказались от этой идеи, поскольку увидели возможность «расцвета» коррупции в данной государственной структуре.

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Также Сольский отметил, что многие депутаты, которые активно продвигают подобную идею в рамках земельной реформы в Украине, зачастую имеют разное видение структуры и механизмов регулирования и функционирования подобного органа.

Наряду с этим, на замечание журналистов об отсутствии земельного кадастра в Украине, Сольский возразил, отметив, что такой кадастр давно существует.

«В случае если, какие-то земли не были учтены и не внесены в земельный кадастр, они не могут быть проданы или сданы в аренду. Поэтому все аргументы оппонентов относительно отсутствия земельного учета с/х земель, не более чем манипуляции», — подчеркнул Сольский.

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