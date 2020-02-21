Россия остается «слепой и глухой» к международным призывам, — Пристайко

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия остается «слепой и глухой» к международным призывам прекратить оккупацию Крыма и восточных районов страны. Об этом сообщает The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Вадим Пристайко обвинил Россию, что она не жалеет усилий для легитимизации своей оккупации и аннексии Крыма, в том числе путем проведения незаконных выборов и установления российских законов на оккупированных территориях.

«Я абсолютно убежден, что международное единство и солидарность, уважение и соблюдение прав человека — единственный способ остановить агрессию Москвы против моей страны и в конечном итоге привести к деоккупации частей территории Украины», — сказал он.

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Пристайко сказал, что в апреле планируется провести еще одну встречу в нормандском формате и он надеется, что получится договориться об обмене еще 200 заключенными. Министр сказал, что обмен заключенными приблизит к выполнению декабрьского соглашения об обмене всеми заключенными. Пристайко также добавил, что ни одна из других договоренностей, достигнутых группой в декабре, не была выполнена.