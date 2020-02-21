«Обманчивое головокружением от успехов»: Верещук рассказала, почему не довольна отчетом Гончарука (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Обманчивое головокружением от успехов»: Верещук рассказала, почему не довольна отчетом Гончарука (ВИДЕО) «Обманчивое головокружением от успехов»: Верещук рассказала, почему не довольна отчетом Гончарука (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, в кулуарах Верховной Рады, рассказала почему недовольна отчетом Гончарука, а также, что, по ее мнению, следовало бы в обязательном порядке отразить в сегодняшнем отчете Кабмина.

Ирина Верещук выразила сожаление, что в отчете, который прозвучал сегодня в сессионном зале Парламента, Премьер Гончарук не упомянул о шагах по уменьшению до разумных пределов заработных плат и премий членам правительства, госчиновникам, а также менеджерам госпредприятий, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, народный депутат не услышала в сегодняшнем выступлении Гончарука, анализа причин падения промышленного производства, а также шагов правительства по устранению негативных тенденций.

Вместе с тем Верещук убеждена, что премьеру следовало бы построить отчёт основываясь на недоработках и алгоритмах исправления своих недочётов.

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«Я верю в то, что детальный анализ причин и следствий, может исправит текущую ситуации в лучшую сторону. К сожалению, сегодня мы не услышали анализа. Мы слышали отельные упоминания побед, а они действительно есть. Но эти факты не были результатом системной работы. Я ждала большей объективности и предметности от отчета Премьера», — заявила Верещук.

Кроме того, депутат упомянула и об оценке данного отчета профильным комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития, который отметил, что в отчете не было ответов на основные экономические вызовы страны в нынешний период.