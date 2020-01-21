Сокращение количества депутатов: Эксперт рассказала, в чём опасность инициативы

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Под инициативу о сокращении количества депутатов могут заложить другие изменения, которые будут усиливать президентские полномочия.

Парламент на следующей сессии с 4 февраля может приступить к рассмотрению изменений в Конституцию по поводу сокращения численности нардепов. Политический эксперт Алеся Яхно считает, что за инициативой о сокращении количества народных депутатов может появится какое-то другое, опасное решение, информирует enovosty.com/news.

«Отношусь насторожено к такому решению. Я считают, что должна быть логика в любом шаге. Раз появилась такая инициатива, то хотелась бы знать, чем она промотивирована и насколько она вписывается а нашу политическую систему. Насторожено я отношусь из-за того, что за этим шагом может быть сделан ещё один шаг, который существенно изменит полномочие разных ветвей власти. Не исключено, что эти полномочия могут быть усилены в сторону президентской власти. В этом смысле хотелось бы понимать, в чем цель такого шага и как это вписывается в общую логику. Если появилась такая инициатива, то это значит на девяносто процентов, что за ней будет ещё одна другая. Так как меняется пропорция, то может быть изменена политическая система на следующем этапе в целом.

Общество поддержит инициативу о сокращении количества депутатов, потому под неё могут заложить другие изменения, которые будут усиливать президентские полномочия. Это может быть, например, идея о двухпалатном парламенте или другие перемены. Я думаю, что если такого типа инициируются перемены, то нужно анонсировать, зачем они нужны и нужно озвучить конечную цель. Мы же не двигаемся хаотически», — высказала свое мнение эксперт.