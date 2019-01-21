СБУ против ФСБ: как спецоперации украинской спецслужбы ломают гибридные планы РФ (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ против ФСБ: как спецоперации украинской спецслужбы ломают гибридные планы РФ (ВИДЕО) СБУ против ФСБ: как спецоперации украинской спецслужбы ломают гибридные планы РФ (ВИДЕО)

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СБУ представило документальный фильм «СБУ против ФСБ», демонстрирующий весомые достижения украинской спецслужбы за последнее время.

В фильме демонстрируется жесткое противоборство СБУ со спецслужбами страны-агрессора, изображены ключевые аспекты гибридной войны, ведущейся против Украины — шпионские и агентурные сети, «пятая колонна», управляемые Россией информационные платформы, диверсионные группы.

В фильме показано то, что Москва так тщательно пыталась скрыть: «зеленые человечки», обстрелы мирных городов, русское оружие, сбивание «Боинга», подготовка террористов, прямое вторжение на территорию независимой Украины, провокации внутри нашей страны, организация политических убийств и терактов.

На реальных примерах продемонстрировано как спецоперации СБУ ломают гибридные планы РФ

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