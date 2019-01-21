Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты

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На официальном съезде партии «Слуга народа» было принято единогласное решение о выдвижении Владимира Зеленского в президенты

Партия «Слуга народа» официально выдвинула кандидатом в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что съезд партии проходил в неформальной обстановке. Решение о выдвижении кандидатом в президенты Владимира Зеленского было поддержано всеми участниками съезда.

На подачу документов в Центральную избирательную комиссию присутствующие на съезде партии уполномочили главу избирательного штаба Зеленского Ивана Баканова. Также сообщается, что возможность подачи документов может быть передоверена третьим лицам.

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В рамках съезда партии было проведено поздравление некоторых присутствующих делегатов с Днем рождения. Всех угощали пиццей, бургером и соком, — сообщается на Facebook странице Владимира Зеленского.

Напомним, в избирательный штаб Владимира Зеленского входят сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк, креативный продюсер студии «Квартал 95» Михаил Валеев, Сергей и Борис Шефиры.

Также Владимир Зеленский сообщил, что идеологом движения «Слуга народа» является Руслан Стефанчук, который имеет профессиональную команду из разных городов Украины.