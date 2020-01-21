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«Не хватает 36 тысяч»: Украинцы активно обсуждают высказывание министра Новосад

Главная » Последние новости » Политические новости » "Не хватает 36 тысяч": Украинцы активно обсуждают высказывание министра Новосад
 
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Украинцы убеждены, что «новые лица» должны в первую очередь думать о работниках сферы, которой занимаются

Министр образования Анна Новосад на фоне обсуждений зарплат чиновников, отметила, что ей не хватает 36 тысяч, чтобы думать о будущем и создание семьи, потому даже намекнула на отставку. Точнее, она сказала, что сегодня этой суммы её хватает, но проблема возникнет, если ей придётся обеспечивать ребёнка. Такое высказывание не могли обойти стороной украинцы, которые начали активно обсуждать аппетиты министров. В частности, Евгений Магда отметил, что «новые лица» должны думать сначала о работниках сферы, где работают, а потом — уже о собственных сбережениях и прочее …, информирует enovosty.com/news.

Эксперт также полагает, что Анна Новосад сознательно или нет провоцирует взрыв в образовательной среде.

Читайте: Кабмин обнародовал данные о зарплате министров

Украинцы также посчитали, на какие суммы приходится воспитывать детей другим украинцам.

Отметим, ранее Кабинет министров опубликовал данные, которые свидетельствуют, что в прошлом декабре Анна Новосад получила 111 тыс. гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 527

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