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Яременко о формуле Штайнмайера: «Нет никакого правового статуса, нет договоренностей» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Яременко о формуле Штайнмайера: "Нет никакого правового статуса, нет договоренностей" (ВИДЕО)
 
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По словам председателя внешнеполитического комитета Рады Богдана Яременко, единственная сторона переговоров — Россия. Всё остальное — это блеф и игра, на которую Украина не будет поддаваться.

Украина только уведомила ОБСЕ о том, что её устраивают согласованные формулировки. Об этом в кулуарах Рады заявил нардеп фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко:, информирует enovosty.com/news.

«Нет никакого правового статуса, нет договоренности . Есть только письмо представителя Украины в ТКГ Леонид Кучма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что нас устраивает и мы согласились на механизм введения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Это не договоренность!», — подчеркнул Яременко.

Кроме того, народный депутат заявил о том, что наши «красные линии» сегодня — это прекращение огня, отвод войск, обмен пленных и контроль над нашей территорией и границей.

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Автор: Инна Погрибная
Посещений: 193

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