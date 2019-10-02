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Вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, до оценки выборов на Донбассе ОБСЕ, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, до оценки выборов на Донбассе ОБСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 
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«Формула Штайнмайера» предусматривает принятие Верховной Радой временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными, — сообщила председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Верещук, народный депутат от партии “Слуга народа”, считает, что сначала необходимо говорить о вопросах безопасности, а затем уже о любой возможности признания или не признания выборов ОБСЕ, информирует enovosty.com/news.

“Потому что выборы являются одним из последовательных элементов. А перед тем нужно разговаривать о прекращении огня, разведению войск. Станица Луганская, Петровское, Золотое. После этого мы говорим о разоружении, далее о закрытии границ. То есть очень многое необходимо предварительно сделать, чтобы сказать, что будет после того, как ОБСЕ не признает выборы”, — говорит нардеп.

Верещук подчеркнула, что “если ОБСЕ не признает выборы, то мы ни о каких особых или неособых статусах Донбасса говорить не можем”.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 68

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