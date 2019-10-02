В вопросах войны и мира парламент и украинское общество должны выступать одним фронтом, — Роман Лозинский (ВИДЕО)

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По словам первого заместителя главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Романа Лозинского, парламентарии ожидают конкретного заявления президента Владимира Зеленского об алгоритме по восстановлению контроля над окупированными территориями на Донбассе

Парламент и украинское общество должны выступать вместе в один голос. Об этом в кулуарах Рады заявил депутат фракции фракции “Голос” Роман Лозинский

“Утром состоялось заседание фракций. Оно было в закрытом формате и, более того, по некоторым вопросам, которые обсуждались, была взята договоренность о неразглашении. Поэтому этой информацией мы не располагаем, как парламентарии. Но мы ожидаем, в первую очередь, после таких закрытых встреч, после согласования позиций одного конкретного твита, короткого сообщения президента, в котором он обратится ко всем украинцам. Не к председателям фракций, не к депутатам, не к министрам, а к украинцам. Президент четко должен объяснить алгоритм, как мы будем восстанавливать контроль над нашими оккупированными территориями на Донбассе, информирует enovosty.com/news.

Именно тогда мы сможем сбавить градус напряжения… Потому что в вопросах, касающихся войны и мира, не надо делиться на партии, на фракции. Здесь надо выступать одним фронтом. И от наших международных партнеров мы также ожидаем поддержки. И тогда мы будем выступать в один голос: парламент и украинское общество. А не то, что сейчас происходит у нас”, — сказал Лозинский.

Также народный депутат подчеркнул важность обеспечения контроля украинскими пограничниками над границей.

“Мы точно не знаем всех пунктов этого документа. Они сейчас засекречены. И то, что мы слышим от президента Зеленского и сейчас от парламентариев «Слуги народа», то это шаг на встречу президенту Путину, который сказал, что это его условие, чтобы вернуться к Нормандскому формату… Потому что когда министр иностранных дел говорит, что выборы будут проводиться по всей территории Украины, в том числе на оккупированных территориях Донбасса, то не упоминается Крым, не упоминается, будет ли контроль над границей украинскими пограничниками, и это на самом деле очень и очень напрягает не только парламент, но и всех украинцев. Чем это закончится — неизвестно!”, — сказал депутат.