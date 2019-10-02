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Олег Голубенко рассказал о перспективах реализации «формулы Штайнмайера»

Главная » Последние новости » Политические новости » Олег Голубенко рассказал о перспективах реализации «формулы Штайнмайера»
 
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1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мы ответили на письмо господина Сайдика и согласовываем текст «формулы Штайнмайера». Президент также заявил, что формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который действует до 31 декабря 2019 года.

С вопросом относительно перспектив реализации «формулы Штайнмайера» «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, политическому эксперту Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что с подписанием «формулы Штайнмайера» мы можем начать выходить на определенный процесс переговоров, по крайней мере, в “нормандском формате”

«Я считаю, что эта формула не будет имплементирована и не будет реализована. Однако сейчас это дает нам возможность на международной арене получать поддержку и говорить о том, что Украина делает все необходимое для того, чтобы реализовать свои же обязательства в рамках Минских соглашений и в рамках “нормандского формата”. То есть наша готовность реализовывать «формулу Штайнмайера» даст возможность возобновить диалог в “нормандском формате” и получать в дальнейшем соответствующую поддержку от западных партнеров», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 125

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