Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, — Вадим Новинский (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

02.10.2019 г.
22:07Катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
21:50Вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, до оценки выборов на Донбассе ОБСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
21:17Кондратюк заявила, что власть должна ответить на вопросы украинцев по содержанию формулы Штайнмайера
20:37Из-за возвращения России украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
20:05Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, - Вадим Новинский (ВИДЕО)
19:08В вопросах войны и мира парламент и украинское общество должны выступать одним фронтом, - Роман Лозинский (ВИДЕО)
17:59"Мы все обсуждаем несуществующий закон", - Арахамия (ВИДЕО)
Все политические новости

Аналитика

02.10.2019

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил план действий по Крыму и оккупированному Донбассу, Верховная Рада Украины запустила большую приватизацию, ...
01.10.2019

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Журналисты требуют от Зеленского уволить оскандалившуюся пресс-секретаря Мендель, а украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании ...
30.09.2019

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
Виталий Кличко пошел судом на Богдана, в Украине сегодня последний раз можно заплатить мелкими копейками, а Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ...

Последние новости

02.10.2019 г.
22:40 Хакер создал USB-кабель для взлома iPhone
22:30 В турецком городе испекли самый длинный торт в мире (ФОТО)
22:15 Компания Ford создаст совместное предприятие с индийским автопроизводителем
22:07 Катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
22:00 Пугающие снимки с 70-летия Китая показывают, насколько мощной стала его армия (ФОТО)
21:52 В столице появится фитнес-парк с озером: подробности (ФОТО)
21:50 Вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, до оценки выборов на Донбассе ОБСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
21:43 В США разбился бомбардировщик (ФОТО)
21:17 Кондратюк заявила, что власть должна ответить на вопросы украинцев по содержанию формулы Штайнмайера
21:14 Эксперты рассказали, как можно справиться с повышенным давлением без лекарств
20:59 Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники
20:37 Из-за возвращения России украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
20:31 Reuters: Во Франции прошла акция протеста полицейских, требующих лучшие условия труда
20:05 Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, - Вадим Новинский (ВИДЕО)
19:36 МОН будет сотрудничать с Google над повышением уровня высшего образования
19:18 Джонсон сделал последнее предложение ЕС относительно Brexit
19:08 В вопросах войны и мира парламент и украинское общество должны выступать одним фронтом, - Роман Лозинский (ВИДЕО)
18:53 Кардиолог рассказал, что необходимо делать для защиты от болезней сердца
18:31 США будут продолжать помогать Украине, - Помпео
18:01 Путин о вмешательстве в выборы США: "Мы обязательно будем это делать. Чтобы развеселить вас как следует"
17:59 "Мы все обсуждаем несуществующий закон", - Арахамия (ВИДЕО)
17:46 В Одессу для испытаний прибыл новый малый артиллерийский бронированный катер
17:19 Стали известны наиболее распространенные схемы обмана в ресторанах
17:18 Пятая колонна прокуроров: Кулик боится быть уволен вслед за Шокиным и Луценко
17:07 Яременко о формуле Штайнмайера: "Нет никакого правового статуса, нет договоренностей" (ВИДЕО)
16:58 Киберполиция блокировала сервис регистрации фейковых аккаунтов
16:21 ВВС США успешно провели военно-воздушные учения Rapid Buzzard (ФОТО)
15:43 Всемирный банк представил рекомендации по реформированию системы образования в Украине
15:30 Львовский облсовет принял два важных заявления из-за "формулы Штайнмайера"
15:27 Парламент игнорирует аргументы железорудной отрасли
15:05 "Формула Штайнмайера" до сих пор не имеет официального статуса, - Злой Одессит
15:00 В Пентагоне заявили, что уровень самоубийств среди американских военнослужащих достиг пятилетнего максимума
14:45 Перемены на украинском авторынке: акциз отменят, а техосмотр вернут
14:20 Студия Marvel выпустит четыре новых фильма в 2021 году
14:00 Украина поднялась в рейтинге паспортов на один пункт
13:55 Диетологи назвали продукты, которые подавляют чувство голода
13:45 Россия тестирует новое вооружение в Сирии
13:30 В Украине планируют кардинально поменять всю систему здравоохранения
13:24 Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственное правильное решение, чтобы область не осталась без электроэнергии - экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко
13:16 У Трампа отреагировали на запуск ракет КНДР
13:15 Ярославский и Бондаренко проведут совместный брифинг на тему реконструкции аэропорта Днепра
13:15 В Украине резко уменьшилось количество угонов автомобилей
13:00 Мобильные операторы Украины снизили комиссию на денежные переводы между абонентами
12:57 Стала известна дата переброски в Беларусь российских истребителей Су-30СМ
12:55 Масло-призрак: Украинцев вовсю кормят подделками
12:53 Формула Штайнмайера: Журналист рассказал, когда ситуация превратится в государственную измену
12:45 В пирамиде Хеопса найдено устройство для передачи сообщений
12:45 В Huawei заявили о начале работ над созданием технологии 6G
12:34 Украинцам все чаще продают поддельное сливочное масло
12:15 На США и Канаду обрушились аномальные снегопады, в аэропортах отменены все рейсы
12:09 Путин готов строить "Северный поток-2" в обход Дании, которая не дала разрешение
12:03 Много интересных проектов: Что Украина привезла в Ханой на выставку вооружений DSE 2019, - "Злой одессит"
12:00 Стали известны все подробности о трех возможных наследниках Ким Чен Ына (ФОТО)
11:45 "Газовый запас сделано": Пришло время открыть рынок газа для конкуренции, - Коболев
11:39 "Измены нет даже на 1%": Арахамия призвал доверять Зеленскому
11:39 Кличко рассказал, когда хочет открыть Шулявский путепровод
11:32 У Зеленского рассказали о подлостях Кремля
11:31 В Украине массово штрафуют водителей за не включенный ближний свет фар
11:02 "Катализатор хайпа": Появились скандальные подробности гибели девушки-бойца Айдара
11:02 Цена проведения Нормандского формата: принятие формулы Штайнмайера серьезная ошибка, - Евгений Магда
Все новости »

Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, — Вадим Новинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, - Вадим Новинский (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Комментируя реализацию положений “формулы Штайнмайера” член Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Вадим Новинский подчеркнул важность возобновления диалога на всех уровнях.

Мир необходим украинскому народу и его нужно устанавливать. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от политической партии “Оппозиционный блок” Вадим Новинский, информирует enovosty.com/news.

“Осуществление экономико-хозяйственной деятельности на территории “Л/ДНР” по нашему законодательству является преступлением. Это приравнивается к финансированию терроризма и сепаратизма. То есть необходимо изменить законодательство. Нужно открыть представительство украинских банков, нужно установить социальные выплаты, пенсии. Это сложнейший и многослойный процесс. Там не будет простых решений. И здесь ключевое слово – диалог. Нужно возобновлять диалог на всех уровнях. Не только на уровне президента и переговорщиков, но и на уровне общественных организаций, депутатов… Диалог необходимо начинать и вести очень интенсивно. – сказал депутат.

Новинский подчеркнул, что “мир выгоден Украине, мир выгоден украинскому народу и значит его нужно устанавливать!”

Читайте: Яременко о формуле Штайнмайера: "Нет никакого правового статуса, нет договоренностей" (ВИДЕО)


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 74

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Все статьи


Читайте также

Катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
 Вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, до оценки выборов на Донбассе ОБСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
Яременко о формуле Штайнмайера: "Нет никакого правового статуса, нет договоренностей" (ВИДЕО)
 Цена проведения Нормандского формата: принятие формулы Штайнмайера серьезная ошибка, - Евгений Магда
Обсуждает скандальную формулу: Зеленский встретился с главами фракций
 Штайнмайер по-зеленски. Капитуляция или нет? - Фурса
"Наш успех!" - депутат российской Госдумы приветствует подписание "формулы Штайнмайера"
 Тимошенко требует от Зеленского подробных объяснений «формулы Штайнмайера»
Загрузка...

Армия

Снайперская винтовка Драгунова
Самолет палубный истребитель-бомбардировщик Boeing F/A-18E/F Super Hornet (США)
Танк М60 (США)
Винтовка STL–016 «Армата-киллер»
Вся армия    >>

Персоны

Алексей
МОЧАНОВ
Владимир
ГРОЙСМАН
Евгеньевич
ЛОЖКИН
Мазепа
ИГОРЬ
Все персоны    >>

linden

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Четыре угрозы для мировой экономики

Четыре угрозы для мировой экономики

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate рассказывает о будущем мировой экономики.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



власть в Киеве



bigmir)net TOP 100

Фото недели

Животные, которые выглядят так, будто хотят захватить мир

Все фото »

 