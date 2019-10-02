Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, — Вадим Новинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, - Вадим Новинский (ВИДЕО) Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, - Вадим Новинский (ВИДЕО)

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Комментируя реализацию положений “формулы Штайнмайера” член Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Вадим Новинский подчеркнул важность возобновления диалога на всех уровнях.

Мир необходим украинскому народу и его нужно устанавливать. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от политической партии “Оппозиционный блок” Вадим Новинский, информирует enovosty.com/news.

“Осуществление экономико-хозяйственной деятельности на территории “Л/ДНР” по нашему законодательству является преступлением. Это приравнивается к финансированию терроризма и сепаратизма. То есть необходимо изменить законодательство. Нужно открыть представительство украинских банков, нужно установить социальные выплаты, пенсии. Это сложнейший и многослойный процесс. Там не будет простых решений. И здесь ключевое слово – диалог. Нужно возобновлять диалог на всех уровнях. Не только на уровне президента и переговорщиков, но и на уровне общественных организаций, депутатов… Диалог необходимо начинать и вести очень интенсивно. – сказал депутат.

Новинский подчеркнул, что “мир выгоден Украине, мир выгоден украинскому народу и значит его нужно устанавливать!”

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