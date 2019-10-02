«Мы все обсуждаем несуществующий закон», — Арахамия (ВИДЕО)

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Нет ни текста нового закона об особом статусе для Донбасса, ни проекта, ни даже концепции такого документа.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в кулуарах Рады заявил о том, что сейчас идет обсуждение несуществующего закона, информирует enovosty.com/news.

«А закон есть? Мы сейчас обсуждаем несуществующий закон … Должен быть новый закон. У кого-то в этой стране хотя бы наработки, концепт этого документа? Вот когда будет существующий концепт, когда кто-то придет и скажет «это моё видение этого закона», вот тогда будем выходить, критиковать и тд», — отметил председатель фракции, заявив, что сейчас ситуацию «разгоняют» и нет никакой «капитуляции».

Также Давид Арахамия заявил о том, что все будет решаться на переговорах: «Это был просто технический блокер перед тем как перейти к новому этапу. Теперь этого блокера нет: Мы со своей стороны все почистили», — заявил народный депутат.