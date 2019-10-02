Катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

После длительных переговоров Украина согласовала и подписала “формулу Штайнмайера”, смысл которой заключается в урегулировании конфликта на Донбассе путем предоставления временного особого статуса отдельным территориям оккупированного Донбасса.

Народный депутат Украины от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко прокомментировал возможность реализации “формулы Штайнмайера”. Гончаренко заявил, что важно, чтобы на территории Донбасса действовал украинский закон, информирует enovosty.com/news.

“Контроль Украины над границей, возвращение переселенцев, которые хотят проголосовать. И только после этого мы можем заходить на выборы по украинским законам. И только после этого мы можем кого-то выбирать и о чем-то говорить. Если нам будут впихивать историю о том, что сначала выборы, а потом мы посмотрим, то на это нельзя идти категорически нельзя. … Здесь будет риск потери страны”, — сказал нардеп

Гончаренко подчеркнул, что “катастрофы с подписанием формулы Штайнмайера не произошло. Однако Украина стала на путь, на который нас толкала Россия”.

Читайте: Нужно возобновлять диалог на всех уровнях: президента, переговорщиков, общественных организаций и депутатов, - Вадим Новинский (ВИДЕО)