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Из-за возвращения России украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Из-за возвращения России украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук, комментируя решение украинской делегации, сообщила, что надо было ехать в ПАСЕ и отстаивать интересы Украины.

“Если наша команда и те, кто сегодня представляют в ПАСЕ Украине, решили таким образом продемонстрировать европейскому сообществу свое видение возвращения России в ПАСЕ, то я думаю, что это было продиктовано выступлением Макрона на полях ПАСЕ, где он сказал, что всецело поддерживает возвращение России и считает, что это поможет демократии и россиянам, например, судиться в ЕСПЧ, информирует enovosty.com/news.

Это конечно сложно. Потому что у меня было свое мнение. У коллег, занимающихся этим профессионально сегодня, я имею в виду коллег из международного комитета, есть свое мнение. Я считаю, что ехать надо было. Надо было ехать и отстаивать», — говорит нардеп.

Верещук подчеркнула, что на каждом шагу, где есть Россия, должна быть Украина, которая отстаивает свою позицию.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 99

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