Цена проведения Нормандского формата: принятие формулы Штайнмайера серьезная ошибка, — Евгений Магда

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Принятие формулы Штайнмайера — серьезная ошибка Владимира Зеленского. Согласившись на такой алгоритм, он создает предпосылки для превращения России из участницы конфликта в «честного брокера», способствующего «урегулированию противоречий между Киевом, Донецком и Луганском».

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии эксперт Евгений Магда.

«Украина 1 октября проиграла информационную схватку, а пояснения Владимира Зеленского были, к сожалению, не убедительны. Ситуация перемещается в парламент и на улицы Украины, полагаю, что 14 октября, в День защитника Украины, мы станем свидетелями массового протеста»,- сказал эксперт, информирует enovosty.com/news.

Он считает, что Зеленский получил возможность для встречи в Нормандском формате на высшем уровне ценой дестабилизации ситуации внутри Украины.

«К сожалению, Кремль устраивает и заталкивание ОРДЛО в состав Украины, и возможный новый Майдан с последующим кризисом — политическая конъюнктура для Путина сегодня выгодна»,- резюмировал Магда.

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