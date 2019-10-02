Цена проведения Нормандского формата: принятие формулы Штайнмайера серьезная ошибка, — Евгений Магда
Принятие формулы Штайнмайера — серьезная ошибка Владимира Зеленского. Согласившись на такой алгоритм, он создает предпосылки для превращения России из участницы конфликта в «честного брокера», способствующего «урегулированию противоречий между Киевом, Донецком и Луганском».
Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии эксперт Евгений Магда.
«Украина 1 октября проиграла информационную схватку, а пояснения Владимира Зеленского были, к сожалению, не убедительны. Ситуация перемещается в парламент и на улицы Украины, полагаю, что 14 октября, в День защитника Украины, мы станем свидетелями массового протеста»,- сказал эксперт, информирует enovosty.com/news.
Он считает, что Зеленский получил возможность для встречи в Нормандском формате на высшем уровне ценой дестабилизации ситуации внутри Украины.
«К сожалению, Кремль устраивает и заталкивание ОРДЛО в состав Украины, и возможный новый Майдан с последующим кризисом — политическая конъюнктура для Путина сегодня выгодна»,- резюмировал Магда.
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