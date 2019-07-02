Руслан Бортник рассказал о возможных последствиях приостановления участия Украины в ПАСЕ

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Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам поддержал решение о приостановлении участия постоянной украинской делегации в ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий относительно заложников и прекращения преследования крымских татар

С вопросом относительно влияния приостановления участия Украины в ПАСЕ на освобождение РФ заложников и прекращение преследования крымских татар “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

«Пока что это решение комитета и не факт, что его поддержит парламент. В целом такой подход является достаточно вредным для Украины. Он приведет в большей мере к самоизоляции нашей страны, к уменьшению наших возможностей на международной арене и не приведет к освобождению захваченных лиц или уступкам со стороны России. Мы только усугубим наше поражение в ПАСЕ самоизоляцией от этой международной организации.

Думаю, что такое решение комитета является попыткой в большей мере создать проблемы для президента Зеленского, заставить его выбирать между неадекватным патриотизмом и необходимостью реагировать на это поражение в ПАСЕ. Это попытка поставить под легитимность и под вопрос проведение выборов в Украине.

Поскольку если мы откажем ПАСЕ в наблюдении за украинскими выборами, тогда выборы в Украине будут в меньшей мере легитимизированы международным сообществом. А на этих выборах выигрывает именно “Слуга народа”. И мы понимаем, что это будет кризис в большей мере для “Слуги народа”. И это является в какой-то мере попыткой «насолить» признанию победы “Слуги народа” на следующих выборах.

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Поэтому, думаю, что это внутриполитическая игра и что она на самом деле не имеет отношения к национальным интересам Украины. Думаю, что Зеленский выступит против и скорее всего такое решение не состоится. Сегодня мы должны используя нынешнюю ситуацию в ПАСЕ все же искать конструктивного диалога и компромиссных решений, которые будут прагматичными и рациональными», — сообщает эксперт.