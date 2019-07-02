«Боялась не успеть»: Украина скорбит по убитой Ирине Шевченко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Боялась не успеть": Украина скорбит по убитой Ирине Шевченко (ВИДЕО) "Боялась не успеть": Украина скорбит по убитой Ирине Шевченко (ВИДЕО)

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Вчера на Донбассе, вблизи поселка Водяное, под обстрел боевиков попал санитарный автомобиль.

В понедельник, 1 июля, на Донбассе, около поселка Водяное, под обстрел врага попал санитарный автомобиль украинцев. Один военный погиб на месте, двое других были ранены. Позже Украина с ужасом узнала о том, что из жизни ушла медик Ирина Шевченко, или Викторовна. Большой оптимист, патриот и настоящий Герой:, информирует enovosty.com/news.

Друзья Ирины вспоминают о том, что с этой женщиной никогда не приходилось скучать, так как Викторовна всегда умела поддержать веселым словом, а при необходимости — даже обругать.

Отметим, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в твиттере выразил сожаление по поводу гибели украинских военных из-за обстрела наемниками РФ медицинского автомобиля ВСУ. Он отметил, что медики никогда не должны быть мишенью

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