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Зеленский смог избавиться от табу и лицемерия в земельном вопросе, — Саакашвили

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский смог избавиться от табу и лицемерия в земельном вопросе, - Саакашвили
 
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Два года назад президентом Украины стал Владимир Зеленский.

С просьбой прокомментировать ситуацию относительно состояния проведения реформ в Украине в программе “Право на владу” обратились к экс-президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Михаилу Саакашвили. Об этом информируют Экономические Новости.

“Когда мы говорим, что были выполнены легкие задания, то нельзя так говорить. Потому что не является легким заданием закон про землю. 30 лет это была абсолютно табуированная тема Украины. И Владимир Зеленский смог избавиться от этого табу и лицемерия, которое было. Потому что все знают, что в Украине земля продается и покупается все 30 лет. Земля продается, в том числе, и иностранцам… Это прекрасно известно всем, но никто этого не замечал.

Второе, это неприкосновенность. И это немаленький факт, а символический огромный конкретный факт и реально крутая история. Третье, это открытые списки на выборах. Четвертое, сокращение количества депутатов. 30 лет никто про это не говорил. На последней Нацраде мы изучили трудовой кодекс, который действует в Украине с 1971 года. За все 30 лет независимости Украины ни у кого не только руки не дошли, а постепенно ухудшали этот кодекс. То есть многие вещи делаются и это реальность», — сказал Михаил Саакашвили в эфире программы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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