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Волкер рассказал, какую игру затеял Путин, бряцая оружием возле украинкой границы

Главная » Последние новости » Политические новости » Волкер рассказал, какую игру затеял Путин, бряцая оружием возле украинкой границы
 
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Путин начал бряцать оружием возле украинской границы, а в Соединенных Штатах обещают помочь Украине и не оставить её наедине с врагом

Российский президент Владимир Путин пытается отвлекать внимание от внутренних проблем в его стране и от ареста оппозиционера Алексея Навального. Такую версию предположил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в комментарии Голосу Америки.

Американский дипломат полагает, что сейчас ключевой является попытка психологически давить на Украину. По мнению Волкера, который очень хорошо знаком с отношениями Украины и РФ, агрессивные действия Кремля – «умышленная чрезмерная реакция на риторику Соединенных Штатов Америки». В этом контексте он напомнил, как недавно новый глава Белого дома заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Теперь, чтобы дать отпор новой администрации Джо Байдена, в России решили до предела накалить ситуацию.

Стоит отметить, что вчера, 1 апреля, состоялся телефонный разговор между министром обороны Украины Андреем Тараном и министром обороны США Ллойдом Остином. Во время этой беседы, в американском оборонном ведомстве отметили, что не оставят Украину наедине с врагом в случае эскалации агрессии Российской Федерации.

Напомним, ранее Экономические Новости рассказали о трех возможных сценариях эскалации и о причинах того, почему Кремль обострил военную риторику. В последнее время Россия начала стягивать новые войска и технику к границе с нашей страной.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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