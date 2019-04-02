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Эксперт рассказал, что ждать от второго тура выборов

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В Украине 21 апреля состоится второй тур выборов. По предварительным данным, во второй тур выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент Петр Порошенко.

Политический эксперт Евгений Магда в комментарии изданию «Экономические Новости» рассказал, что ждать от второго тура выборов, информирует enovosty.com/news.

«Я надеюсь, что второй круг выборов пройдет так же спокойно, как и первый,явка будет достаточно высокой, а побежденный финалист найдет в себе силы признать свое поражение»,- сказал он.

С его слов, ожидать, что жизнь граждан Украины изменится по мановению волшебной палочки, как минимум, наивно, поскольку президентские полномочия не лежат в экономической сфере, и правительство не слагает полномочия перед новоизбранным президентом.

«Главу государства будет ждать много работы, это очевидно уже сегодня»,- подчеркнул эксперт.

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Евгений Магда также высказал свое мнение по поводу революции. «Что касается революции, то причин для нее, исходя из первого тура выборов, я не вижу — голосование прошло спокойно, социологи продемонстрировали экзит-полы, которые подтверждаются подсчетом голосов»,- отметил он.


Автор: Катерина Лукьянчук
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