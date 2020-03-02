«В отставку не подавал»: Премьер Гончарук повышает ставки и торгуется с Зеленским (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "В отставку не подавал": Премьер Гончарук повышает ставки и торгуется с Зеленским (ВИДЕО) "В отставку не подавал": Премьер Гончарук повышает ставки и торгуется с Зеленским (ВИДЕО)

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал брифинг сегодня, на котором опроверг слухи о том, что он написал заявление об отставке.

«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал, очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом Зеленским и парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не хочу”, информирует enovosty.com/news.

На вопрос об ужине с главой офиса президента Андреем Ермаком Гончарук сказал, что «ничего особенного там не обслуждалось”.

На вопрос о возможном конфликте с Игорем Коломойский из-за смены гендиректора “Центрэнерго”, Гончарук сказал, что решение о новом руководителе принято и будет воплощено в жизнь.

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Таким образом, Гончарук дал понять, что добровольно уходить не собирается и сделал вид, что предметом обсуждения на инициированном им брифинге была вовсе не предполагаемая его отставка, а проблемы, связанные с коронавирусом, а также вопросы снижения тарифов и другие рабочие моменты правительства.

Вывод, который напрашивается, Гончарук продолжает бороться за свое кресло. И борьбу он ведет с элементами шантажа и сливов в медиа.

Напомним, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады парламент может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности.

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В среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице премьер по промышленности. А Резникова назначат министром оккупированных территорий. Главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка полагает, что на внеочередном заседании Рады депутаты могут рассмотреть вопрос о его отставке, однако голосование не будет успешным.

«Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового не случится», — подчеркнул генпрокурор Рябошапка.

Согласитесь, достаточно самоуверенное заявление генпрокурора.