«Они должны каяться!»: Вадим Рабинович знает, как отправить в отставку Гончарука, не дожидаясь его заявления (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Они должны каяться!»: Вадим Рабинович знает, как отправить в отставку Гончарука, не дожидаясь его заявления (ВИДЕО) «Они должны каяться!»: Вадим Рабинович знает, как отправить в отставку Гончарука, не дожидаясь его заявления (ВИДЕО)

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Вадим Рабинович от партии «ОПЗЖ» в кулуарах Верховной Рады рассказал как, не дожидаясь заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука, отправить весь Кабмин в отставку.

Рабинович убеждён, что парламент не может отправить в отставку Гончарука без согласия последнего уйти по собственному желанию, поскольку Верховная Рада ранее приняла и проголосовала за программу действий Кабмином. И иммунитет истекает только осенью, информирует enovosty.com/news.

По сему, нардеп видит единственно легитимный и правомерный выход из сложившейся ситуации в том, чтобы парламентарии отозвали свои голоса за ранее принятую программу Кабмина и на основании данного решения на вполне законных основаниях отправить Гончарука в отставку.

Наряду с этим Рабинович убеждён, что информационные вбросы относительно возможной отставки Гончарука и членов его правительственной команды — это просто манипуляция власти с целью отвлечь внимания населения от кризиса в экономике, а также предстоящем рассмотрении закона о земле.

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«А мы должны с вами развлекаться, что вот-вот отправят их в отставку. Я убеждён, что они все должны уйти в отставку (члены правительства — прим. ред.) и вот здесь стоя сказать, мы привели страну к катастрофе, биться головой и каяться», — подчеркнул эмоционально нардеп.