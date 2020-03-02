«Над пропастью во лжи и некомпетентности»: Юлия Тимошенко дала оценку президенства Зеленского (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Над пропастью во лжи и некомпетентности»: Юлия Тимошенко дала оценку президенства Зеленского (ВИДЕО) «Над пропастью во лжи и некомпетентности»: Юлия Тимошенко дала оценку президенства Зеленского (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, после согласительного совета ВР, дала оценку работы Правительства Гончарука, рассказала, сколько недополучил бюджет страны за первые два месяца нынешнего года, а также заявила, что в Украине, оказывается, существует закон о референдуме датированный 1991 годом.

Тимошенко убеждена, что власть не может игнорировать тот факт, что на сегодняшний день уже существует закон о референдуме. Так, после решения Верховного Суда от 25 октября 2019 года, есть решение, что после отмены закона о референдуме действует закон 1991 года. По словам Тимошенко, данный факт открывает широкие возможности для власти выполнить все предвыборные обещания, в частности, провести всеукраинский референдум по рынку земли. , информирует enovosty.com/news.

Нардеп убеждена, в случае если власть проигнорирует подобную возможность, партия «Батькивщина» намерена объединять свои усилия не только с оппозиционными партиями, но объединять вокруг себя профильные аграрные ассоциации, фермеров с тем, чтобы противостоять тотальной распродажи украинской земли.

«Местный суд, Апелляционный Суд и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года… Мы сейчас требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а принять закон о референдуме от 1991 года и провести его», — отметила нардеп.

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Кроме того, Тимошенко остановилась и на вопросе недовыполнения бюджета страны, призвав коллег по парламенту и власть, в лице Президента Зеленского, не игнорировать огромный дефицит бюджета Украины по итогам двух последних месяцев.

«За девять месяце правления Владимира Зеленского и его команды наступил полный коллапс. Такого не было за все годы независимости Украины. За два месяца (январь и февраль 2020 года) бюджет не выполнен на 22,5%, бюджет недополучил 27,5 млрд грн, а это значит недофинансирование медицины, образования, социальных выплат, пенсий. Практически, бюджет в ускоренном режиме летит в бездну», — убеждена нардеп.

Тимошенко полагает, что нынешняя экономическая ситуация в стране — это результат отсутствия системной работы, неверной кадровой политики, а также результат отсутствия стратегии развития страны.

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Тимошенко предостерегла, что в случае дальнейшего роста дефицита госбюджета и падения промпроизводства, страну ждет дефолт.