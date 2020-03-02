«Должна быть мораль и понимание ситуации»: Корниенко о нежелании премьера Гончарука добровольно уйти в отставку (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Должна быть мораль и понимание ситуации»: Корниенко о нежелании премьера Гончарука добровольно уйти в отставку (ВИДЕО) «Должна быть мораль и понимание ситуации»: Корниенко о нежелании премьера Гончарука добровольно уйти в отставку (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прояснил возможность принудительной отправки в отставку Верховной Радой премьера Алексея Гончарука, а также рассказал почему власть решила пересмотреть концепцию, так называемых, «новых лиц» в составе правительстве и какие изменения стоит ожидать в структурах министерств.

Глава фракции скептически отнёсся к возможной добровольной отставке Алексея Гончарука, отметив, что на сегодняшний день нет законных механизмов, с помощью которых можно было бы отправить в отставку премьера, помимо его воли, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, Корниенко заявил, что на сегодняшний день консультации внутри фракции «Слуга народа» и и с президентом Владимиром Зеленским по данному вопросу продолжаются, поэтому любые прогнозы преждевременны.

Также, Корниенко отказался назвать фамилии людей, которые могут возглавить так называемые «спорные» министерства.

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Кроме того, Корниенко убеждён, что ряд министерств, которые были объединены и укрупнены, ждёт трансформация, поскольку, по словам нардепа, практика показала, что подобные объединения ведомств оказались не эффективны.

«Есть опыт за последние полгода, что сработало, а что нет. Вот, укрупнение не сработало. К примеру, Министерство по вопросам ветеранов и оккупированных территорий — это объединение точно не сработало. Это две большие темы, которые надо вести отдельно.

У спортсменов есть вопросы об отсутствии отдельной институции, которая занималась бы вопросами спорта. Также, дискутируется вопрос о создании Министерства сельского хозяйства, потому что это достаточно большой сектор экономики в Украине. Надо думать относительно формата и выделения в отдельную сферу вопросов связанных с промышленной политикой, поскольку, снижение роста промышленного производства, которое мы наблюдаем, требует отдельного внимания», — рассказал Корниенко.

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На вопрос журналистов относительно возможной отставки главы НАБУ Артема Сытника и Генпрокурора Руслана Рябошапки, нардеп не дал конкретного ответа, отметив лишь, что никаких ротаций и отставок в силовых ведомствах исключать нельзя.

Кроме того Корниенко коснулся вопроса пересмотра кадрового подхода в госуправлении, поскольку «новые люди» не всегда эффективны и профессиональны в силу отсутствия должного опыта и знаний.

Нардеп не исключил усиление органов исполнительной власти лицами не совсем «новыми», но зато очень опытными.

Нардеп сослался на грядущую экономическую рецессию в мировой экономике, которая, в том числе, связана и с эпидемией коронавируса.

По словам нардепа, все эти вызовы требуют усиления профильных министерств опытными и профессиональными кадрами.