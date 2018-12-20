СБУ разоблачила ложь РФ о наемниках ППК «Вагнера» (ФОТО)

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Сотрудниками СБУ разоблачена ложь официальных лиц РФ об отсутствии террористов ППК «Вагнера» в Центральноафриканской республике

Сотрудниками Службы Безопасности Украины установлено, что в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты О.Джемаль, К.Радченко и О.Расторгуев, которые проводили расследование незаконной деятельности российских наемников ППК «Вагнера» в этой стране, — сообщает СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Российские власти сразу опровергли факт присутствия террористов ППК «Вагнера» в ЦАР. Однако, полученная СБУ информация в очередной раз разоблачает ложь официальных лиц РФ.

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По имеющимся данным наемники ППК «Вагнера» были направлены в ЦАР руководством ГУ ГШ ВС РФ еще в начале 2018 года.

Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма ООО «М-Финанс», связанная с российским бизнесменом Е. Пригожиным. Доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Е.Пригожина.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщил: «Тайная деятельность российских наемников ППК «Вагнера» в ЦАР должна стать объектом международного расследования. Российские власти никоим образом не заинтересованы в установлении правды, ведь речь идет о «частной армии Путина», на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии».