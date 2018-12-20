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Reuters: УПЦ МП должна изменить название

Главная » Последние новости » Политические новости » Reuters: УПЦ МП должна изменить название
 
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Верховная Рада Украины приняла закон, обязующий религиозную структуру, центр управления которой находится в государстве, враждебном по отношению к Украине, указывать принадлежность к стране в своем названии

Украинские парламентарии приняли закон, который обязует Украинскую православную церковь Московcкого патриархата добавить слово «русский» к своему названию с целью ограничения влияния пророссийских священников, контролируемых Кремлем, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Московский Патриархат обычно называет себя «Украинской Православной Церковью» и считает себя единственной истинной церковью в Украине.

Согласно новому законодательству, религиозная организация, центр управления которой находится за границей в стране, ведущей войну против Украины или оккупирующей ее территорию, должна изменить свое название. Согласно новому закону, УПЦ МП необходимо изменить свое название с указанием на принадлежность к России.
Ранее Патриарх Филарет обратился в Верховную Раду с просьбой об изменении названия УПЦ МП на Русскую православную церковь.

«Более трехсот лет многие поколения украинцев мечтали об украинской церкви. Это не просто религиозный вопрос, это вопрос безопасности и обороны нашей страны», — сказал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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Автор: Оксана Ельченко
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