Климкин просит Запад о помощи из-за российских нарушений украинского суверенитета

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Павел Климкин обращается к Западу за помощью в борьбе Украины с российской агрессией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин просит Запад о поддержке на фоне вопиющих российских нарушений украинского суверенитета, — сообщает Джеймс Хохмэнн в издании The Washington Post , информирует enovosty.com/news.

Павел Климкин акцентирует внимание на том, что Москва до сих пор не столкнулась с серьезными последствиями из-за нападения на судно ВМС Украины и захвата 24 моряков в Азовском море.

По мнению главы МИД украинские зарубежные друзья и партнеры должны видеть и осознавать глобальность российской гибридной угрозы: дезинформацию, подстрекательство к общественной нестабильности и вмешательство в выборы.

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“В то время, как Украина готовится к проведению президентских выборов, Путин будет пытаться всячески дестабилизировать, делегитимизировать и подрывать любые демократические процессы”, — отмечает глава МИД.

«Презирая и игнорируя международное право Россия стремится представить захваченных украинских военнослужащих «преступниками», — пишет Павел Климкин.

«Украине заблокировали консульский доступ и не предоставляли никакой информации об украинских моряках в течение 11 дней.

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Украина не совершила никакого преступления. Украинские корабли шли по морским путям, где свобода судоходства гарантирована международным морским правом. Несоблюдение Россией правил, регулирующих международные воды, является серьезной и опасной проблемой для всех законопослушных стран», — сообщает Климкин

С этим последним нападением, по мнению главы МИД, Путин фактически обхватывает руками украинское горло и усиливает хватку. Его конечной целью является удушение Украины для того, чтобы заставить замолчать и присоединить обратно к Российской Империи

“Но это нападение является прежде всего атакой на западные ценности, которые мы, украинцы, так искренне разделяем. То, что украинский народ решительно настроен стать частью ЕС и НАТО является анафемой для Путина. Он не может согласиться или принять украинский выбор, поэтому он сделает все возможное, чтобы уничтожить Украину”, — сообщает Павел Климкин