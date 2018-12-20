Климкин просит Запад о помощи из-за российских нарушений украинского суверенитета

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

20.12.2018 г.
20:52Россия стягивает военную технику к границе аннексированного Крыма (ВИДЕО)
20:10Reuters: УПЦ МП должна изменить название
18:50СБУ разоблачила ложь РФ о наемниках ППК «Вагнера» (ФОТО)
17:48Климкин просит Запад о помощи из-за российских нарушений украинского суверенитета
17:30Новинский с трибуны ВР: «Уважаемые депутаты, не подыгрывайте избирательной кампании Порошенко, ему осталось недолго»
14:13Появилось видео жесткой драки в Верховной Раде
12:24Иметь близкие отношения с Путиным становится не выгодно и опасно, - Anti-colorados
Все политические новости

Аналитика

20.12.2018101

Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов

Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов
Рада продлила мораторий на продажу земли в Украине, Нидерланды решили подать на Российскую Федерацию в международный суд из-за крушения MH17, а в Верховной ...
20.12.2018108

Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты

Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты
Ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза заходит в тупик, когда и назад дороги нет, и впереди – все более мрачные перспективы. К тому же, страна ...
19.12.2018460

Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе

Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе
МВФ вскоре выделит новый транш, Украина готовит новый проход по Керченскому проливу, а Армению назвали страной года, - такими были главные новости сегодня, ...

Последние новости

20.12.2018 г.
21:30 Ученые нашли возможность предотвратить старение
21:00 В столице во время движения загорелся троллейбус (ВИДЕО)
20:52 Россия стягивает военную технику к границе аннексированного Крыма (ВИДЕО)
20:42 В Украине ожидается снижение курса доллара
20:36 Новый кредит МВФ: Кабмину придется сократить социальные выплаты
20:30 В Украине появится новый автомобильный сервис
20:25 Позорный мораторий на рынок земли продлен еще на год, - Пономарь
20:10 Reuters: УПЦ МП должна изменить название
20:00 Стало известно, когда заработает автофиксация нарушений ПДД
19:50 Для введения социальных цен необходимо внедрить механизм наподобие социальных аптек, - Александр Кирш
19:30 Стоматолог рассказала, какой пастой можно чистить зубы самым маленьким
18:50 СБУ разоблачила ложь РФ о наемниках ППК «Вагнера» (ФОТО)
18:03 Названы главные Instagram-тренды уходящего года
17:48 Климкин просит Запад о помощи из-за российских нарушений украинского суверенитета
17:36 Эксперты определили страны, производящие самые безопасные автомобили
17:30 Новинский с трибуны ВР: «Уважаемые депутаты, не подыгрывайте избирательной кампании Порошенко, ему осталось недолго»
16:49 The New York Times: Нидерланды собираются подавать в суд на Россию за сбитый "Боинг" под Донецком
16:19 Диетологи определили продукты, продлевающие жизнь
15:51 Россияне стали меньше думать и хуже жить, - Портников
15:28 Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 9 областях, - Минздрав
15:12 Долговое ярмо российских регионов создает патовую ситуацию, - Злой Одессит
14:37 Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов
14:13 Появилось видео жесткой драки в Верховной Раде
13:48 О санкциях, анти-санкциях и кремлевской политике, - эксперт
13:31 Лох-несское чудовище существует: фото крупным планом (ФОТО)
13:28 Недвижимость в Украине: Как изменится стоимость после выборов
13:25 Воспитательница детского сада «взорвала» YouTube новым рэп-хитом (ВИДЕО)
12:50 На Киевщине полицейский насмерть сбил женщину
12:24 Иметь близкие отношения с Путиным становится не выгодно и опасно, - Anti-colorados
12:14 Гройсман назвал цель украинского правительства и озвучил новый ориентир
12:05 Третья мировая война: обнародованы «предсказания Нострадамуса» на 2019 год
11:55 Стоп-поток: В США рассказали об инструментах противодействия “Северному потоку-2”
11:54 Маколей Калкин снялся в Google-короткометражке «Один дома» (ВИДЕО)
11:54 Цена нефти Brent упала ниже $55
11:25 Популярное обезболивающие серьезно вредит здоровью печени
11:15 Эксперт рассказал о необходимых шагах перед проходом через Керченский пролив
10:52 РФ одобрил военную доктрину «союзного государства» с Беларусью
10:52 Польша отозвала своего посла из Украины. Стали известны детали
10:50 Швейцария приняла решение по активам Януковича
10:39 Ляшко опроверг обвинения энергетического эксперта Геруса
10:07 Проклятие Путина,- Estadão
09:45 Песков сообщил, почему у Путина нет мобильного телефона
09:42 Будущие выборы в Украине: названы риски
09:20 Литва заморозит активы российских олигархов
09:04 Экономист рассказал, от чего зависит курс доллара
08:45 2019-й год нас все же удивит: БМП-У жива и готовится к «дефиле», - "Злой одессит"
08:45 Трамп ввел санкции против главных неудачников путинской разведки
08:28 Воды не хватит в следующем году: Крымские оккупанты признали грядущую катастрофу
08:22 Три подарка от Трампа другу Владимиру на Новый Год, - Пономарь
19.12.2018 г.
22:40 Эксперты рассказали об авто с самыми надежными моторами
22:00 Три крупнейших мобильных оператора сообщили о запуске новой услуги
21:20 По всей Украине дешевеет бензин
20:53 Новый удар по России: США расширили список санкций
20:41 Украинцам стало проще получить работу в Германии
20:40 В Днепре на кладбище мужчина покончил жизнь самоубийством
20:32 Минагропрод увеличивает финансовую поддержку малым производителям
20:18 The New York Times: Хакеры взломали закрытый канал связи и читали переписку дипломатов ЕС
20:00 Оказалось, очищать воду для питья, опасно
19:49 Штаб ООС: Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск
19:30 Стало известно, какие страны в первую очередь пострадают от глобального потепления
Все новости »

Климкин просит Запад о помощи из-за российских нарушений украинского суверенитета

Главная » Последние новости » Политические новости » Климкин просит Запад о помощи из-за российских нарушений украинского суверенитета
 
Печать Отправить на почту

 

 

Павел Климкин обращается к Западу за помощью в борьбе Украины с российской агрессией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин просит Запад о поддержке на фоне вопиющих российских нарушений украинского суверенитета, — сообщает Джеймс Хохмэнн в издании The Washington Post , информирует enovosty.com/news.

Павел Климкин акцентирует внимание на том, что Москва до сих пор не столкнулась с серьезными последствиями из-за нападения на судно ВМС Украины и захвата 24 моряков в Азовском море.

По мнению главы МИД украинские зарубежные друзья и партнеры должны видеть и осознавать глобальность российской гибридной угрозы: дезинформацию, подстрекательство к общественной нестабильности и вмешательство в выборы.

Читайте: Климкин отметил опасность пребывания граждан Украины на территории Беларуси из-за действий российских спецслужб

“В то время, как Украина готовится к проведению президентских выборов, Путин будет пытаться всячески дестабилизировать, делегитимизировать и подрывать любые демократические процессы”, — отмечает глава МИД.

«Презирая и игнорируя международное право Россия стремится представить захваченных украинских военнослужащих «преступниками», — пишет Павел Климкин.

«Украине заблокировали консульский доступ и не предоставляли никакой информации об украинских моряках в течение 11 дней.

Читайте: The New York Times: Главы МИД стран НАТО обсудят агрессию России в Керченском проливе

Украина не совершила никакого преступления. Украинские корабли шли по морским путям, где свобода судоходства гарантирована международным морским правом. Несоблюдение Россией правил, регулирующих международные воды, является серьезной и опасной проблемой для всех законопослушных стран», — сообщает Климкин

С этим последним нападением, по мнению главы МИД, Путин фактически обхватывает руками украинское горло и усиливает хватку. Его конечной целью является удушение Украины для того, чтобы заставить замолчать и присоединить обратно к Российской Империи

“Но это нападение является прежде всего атакой на западные ценности, которые мы, украинцы, так искренне разделяем. То, что украинский народ решительно настроен стать частью ЕС и НАТО является анафемой для Путина. Он не может согласиться или принять украинский выбор, поэтому он сделает все возможное, чтобы уничтожить Украину”, — сообщает Павел Климкин


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 286

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов
Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты
Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе
Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости
Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга
Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
Все статьи


Читайте также

The New York Times: Хакеры взломали закрытый канал связи и читали переписку дипломатов ЕС
 Гройсман призывает усилить санкции против России
The Associated Press: США повышает обороноспособность Турции
 В НАТО нашли дополнительные средства для Украины
Держат слово: В Черное море срочно прибыл корабль НАТО (ФОТО)
 Украина идет в НАТО и ЕС: Утренние новости Пономаря
The New York Times: Россия медленно "душит" украинский порт
 Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков

Армия

Вертолет Sikorsky Aircraft MH-60G «Pave Hawk» (США)
Беспилотный летательный аппарат Elbit Hermes 450 (Израиль)
Беспилотный летательный аппарат CL-327 Guardian (Канада)
Самолет Ан-132
Вся армия    >>

Персоны

Екатерина
ОСАДЧАЯ
Вагит
АЛЕКПЕРОВ
Сергей
ПОЯРКОВ
Игорь
КРИВЕЦКИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?
Дмитрий Горевой

Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?

УПЦ (МП) ведет активную дезинформационную кампанию. Сегодня я расскажу вам об одном из примеров такой кампании.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 