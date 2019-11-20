ГПУ объявила подозрение совладельцу Бурисмы, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » ГПУ объявила подозрение совладельцу Бурисмы, - Александр Дубинский (ВИДЕО) ГПУ объявила подозрение совладельцу Бурисмы, - Александр Дубинский (ВИДЕО)

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ГПУ объявила подозрение чиновнику времён Януковича, совладельцу скандально известной компании Бурисма, Николаю Злочевскому. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции народные депутаты Александр Дубинский и Андрей Деркач.

Александр Дубинский отметил, что ГПУ скрывает все данные, которые связанны с делом Бурисмы (Burisma), в том числе, был скрыт факт объявленого подозрения Николаю Злочевскому, которое было выписано ещё 14 ноября, информирует enovosty.com/news.

«Почему так важно новое подозрение выписанное Злочевскому. В этом документе есть одна важная деталь. Согласно подозрению Генеральной прокуратуры, Хантер Байден и партнеры получили 16,6 млн долларов за услуги в рамках работы в Бурисме. Син вице-президента Джо Байдена получал вознаграждения за свои услуги полученные преступным путем, отмытыми деньгами. Хантер Байден получил деньги, источником которых является не успешная деятельность, а украденные у украинских граждан деньги. Они были получены преступным путем. Так считает Генеральная прокуратура Украины ”, — заявил Андрей Деркач.

Александ Дубинский, в свою очередь, отметил, что Злочевский отмывал деньги сразу для нескольких компаний Януковича через три своих фирмы в Прибалтике. И это была глобальная операция: сначала кража денег из украинского бюджета, потом -выведение этих средств в оффшоры, а затем — инвестирование этих средств в украинские государственные облигации, в госдолг. Причём, и в случае Януковича, и в случае Порошенко — инвестиционные операции украденых денег осуществляла госпожа Гонтарева и подконтрольные ей компании», -подчеркнул Дубинский.

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Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что на сегодняшний день существует 13-14 производств, в которых фигурирует Николай Злочевский. В том числе и одно большое производство, которое касается деятельности компании Бурисма, которое насчитывает несколько тысяч томов.

Также Рябошапка подчеркнул, что на него никто не оказывает давление по данному делу.