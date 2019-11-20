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Дубинский и Деркач раскрыли коррупционную схему мирового масштаба (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Дубинский и Деркач раскрыли коррупционную схему мирового масштаба (ВИДЕО)
 
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Благодаря хорошо отлаженной коррупционной схеме вывода миллиардов из госказны, построенной при Януковичем и работающей при Порошенко, Украина выплачивает внешние долги под колоссально высокие проценты, на украденные у неё же деньги.

Народные депутаты Украины Александр Дубинский и Андрей Деркач требуют от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа расследовать факты легализации $7,4 млрд «семьей» экс-президента Виктора Януковича через американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демократической партии США, информирует enovosty.com/news.

40 % украинского бюджета уходит на выплату внешних долгов, — заявил на пресс-конференции народный депутат Александр Дубинский.

При этом он предостерег, что если ситуация с выплатами по вешним займам сохраниться, в ближайшем будущем Украину ждёт дефолт.

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По его мнению, государство-банкрот сможет расплатиться с долгами единственно доступным ей активом — землей. Тем более, Рада в спешном порядке в первом чтении уже проголосовала за открытие рынка земли.

Как отметил Андрей Деркач, при содействии американских фондов легализовались деньги незаконно выведенные из Украны и впоследующем вкладывались в облигации внешнего государственного займа. Так, по данным следствия, семья Януковичей добыла преступным путем $7,4 млрд и отмыла их через инвестфонд близкий к некоторым представителям Демократической партии США в виде облигаций внешнего государственного займа. Ссылаясь на данные следствия, Деркач подчеркнул, что это были деньги преступно полученные «семьей» Януковича и вложенные в покупку долговых обязательств Украины в 2013–2014 г.г.

Ещё одной долговой петлей, по словам Александра Дубинского, является подписанный Украиной в августе 2015 года договор со специальным комитетом кредиторов о реструктуризации вешнего долга. Соглашением предусматривалось уменьшение долга на 3,6 млрд. При этом был использован инструмент VRI, который предполагает, в случае роста экономики страны, увеличение выплаты за внешним долгом.

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«Это, так называемый, налог на развитие. Чем больше страна будет зарабатывать, тем больше она будет платить. А платить будет держателям облигаций украинского долга, собственно тем, кто деньги эти и украл», — заявил Дубинский.

Он также обратил внимание, что западные партнеры требуют от Украины «не трогать, так называемых, реформаторов в Нацбанке и Минфине», поскольку контроль над этими организациями обеспечивает своевременные выплаты по внешнему долгу.

«Что необходимо, чтобы обеспечить колоссальные выплаты по госдолгу? Вам нужно контролировать Национальный банк, потому что он контролирует курс нацвалюты, и вам надо контролировать Министерство финансов, которое контролирует выплаты из бюджета. Контролем над этими двумя организациями — обеспечиваются колоссальные выплаты по долгам Януковичу, Порошенко, Гонтаревой, и связанных с ними финансовым спекулянтам», — отметил Дубинский.

По итогам пресс-конференции, народные депутаты выразили надежду, что президент Зеленский возьмёт под свой контроль данную ситуацию.

Депутаты также инициируют создание временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины по расследованию фактов международной коррупции и причастности к ним высших должностных лиц Украины, Бурисме, а также схеме доведения Украины до банкротства.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 1102

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