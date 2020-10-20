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Президент окончательно утратил связь с реальностью: Гончаренко о выступлении Зеленского в Раде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Президент окончательно утратил связь с реальностью: Гончаренко о выступлении Зеленского в Раде (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко в кулуарах Верховной Рады поделился своими впечатлениями после ежегодного обращения Президента Зеленского к Парламенту.

Нардеп заявил, что после сегодняшнего спича Зеленского у него сложилось стойкое впечатление, что Президент не осознаёт тех реалий, которые на сегодня стоят перед страной, информирует enovosty.com/news.

«Зеленский пребывает в иллюзии, что все прекрасно», — сказал Гончаренко.

По мнению Гончаренко, послание Президента должно было состояться еще весной, а нынешнюю дату ежегодного обращения нардеп связывает с предстоящими выборами и падающим рейтингом Зе-команды.

«Этот человек (президент Зеленский — прим.ред.) уже даже не в тёплой ванне, он — в парящем бассейне, в котором он окончательно утратил связь с реальностью. Он рассказывает как все классно в стране. У медиков — зарплата в десятки тысяч , как обеспечивается классно армия, при том что государственный оборонный заказ выполняется только на 15%, а все стратегическое вооружение практически перестало закупаться. Он нам рассказал про борьбу с коррупцией, а прямо в сессионном зале сидит его депутат который брал десятки тысяч долларов взяток», — подчеркнул Гончаренко.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 15

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