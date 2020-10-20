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Послание Зеленского к Раде было предвыборной агитацией перед местными выборами – нардеп Совкун (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Послание Зеленского к Раде было предвыборной агитацией перед местными выборами – нардеп Совкун (ВИДЕО)
 
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Ежегодное обращение к Верховной Раде президента Украины Владимира Зеленского - это предвыборный спич и агитация за партию "Слуга народа" перед местными выборами, нежели стратегия на будущее и отчёт о проделанной работе с фактами и конкретными цифрами, считает народный депутат Инна Совкун (фракция «Голос»).

Кроме того, нардеп выразила недоумение анонсированным опросом Зеленского, который менее чем за две недели до выборов заявил о своём желании задать народу пять вопросов. Нардеп убеждена, что эти вопросы не относятся к таким, которые выносят на всеукраинский опрос, информирует enovosty.com/news.

«За десять дней до выборов Президент сообщает, что возле каждого избирательного участка будет стоять человек с надписью «пять вопросов от Президента». Что это, если не агитация? При этом мы до сих пор не знаем, кто будет проводить этот опрос, кто будет считать, мы вообще не знаем ничего об этом опросе, включая и то, откуда взялись именно эти 5 вопросов», — заявила Совсун.

Вместо этого нардеп предложила свои пять вопросов, которые адресовала Зеленскому от имени народа.

«Почему у нас перестали стрелять, а война не заканчивается? Кому звонить, когда убивает полиция, и когда мы увидим реформу в полиции? Кто слил дело по вагнеровцам? Что происходит в Офисе Президента? Весной какого года наконец начнут сажать? Это те вопросы, на которые должен был ответить президент», — подчеркнула нардеп.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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