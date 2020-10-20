Опрос Зеленского не интересует людей в регионах, у них другая повестка дня, — Нина Южанина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Опрос Зеленского не интересует людей в регионах, у них другая повестка дня, - Нина Южанина (ВИДЕО) Опрос Зеленского не интересует людей в регионах, у них другая повестка дня, - Нина Южанина (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Нина Южанина рассказала как относится к общеукраинском опросу инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским, а также поделилась реакцией людей в регионах на подобную инициативу Президента.

Южанина рассказала, что новость о всеукраинском опросе Президента застала ее в регионах. Нардеп отметила, что реакция людей была негативной, поскольку ни сам опрос, ни тот спектр вопросов, который вынес на обсуждение Зеленский, не призван решить насущные проблемы людей, «связанные с возможностями дальше выживать», информирует enovosty.com/news.

Тем самым, по мнению Южанином, президент продемонстрировал как он далёк от реальных проблем людей.

Вместе с тем Южанина убеждена, что данная инициатива Зеленского незаконна и выглядит как элемент технологии для того, чтобы привлечь внимание того электората, который разочаровался в его политической силе и самом президенте.

Кроме того, по словам нардеп, остаётся открытым вопрос о происхождении средств для проведения данного вопроса. Южанина выразила удивление, почему борцы с коррупцией и общество никак не реагируют по этому поводу, оставляя этот вопрос на откуп нынешней власти.

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«Полтора года общество спит и не обращает внимание на ту коррупцию, которая происходит за спиной и по одобрению нынешнего Президента. А вопросы Президента, вынесенные на всенародное обсуждение, абсолютно не те, которые должна ставить перед собой страна, и не те, которые могут определять ее дальнейший вектор развития», — подчеркнула Южанина.