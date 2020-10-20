«Общаемся, ночуем, едим, спрашиваем о проблемах», — Арахамия о поездке на Донбасс (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Общаемся, ночуем, едим, спрашиваем о проблемах», - Арахамия о поездке на Донбасс (ВИДЕО) «Общаемся, ночуем, едим, спрашиваем о проблемах», - Арахамия о поездке на Донбасс (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия рассказал о запланированной на завтра поездке депутатов его фракции на Донбасс, а также озвучил программу пребывания в регионе.

Завтра Давид Арахамия с коллегами по фракции в составе ста человек посетят Восточный регион Украины, информирует enovosty.com/news.

Цель поездки Глава парламентской фракции «Слуга народа» обозначил как желание депутатов понять, что происходит в регионе, а не как предвыборную агитацию.

На Донбассе депутаты планируют пообщаться с военными, посмотреть на их быт и в ходе общения узнать о проблемах, которые сейчас на повестке дня в ВСУ.

«Общаемся с парнями, ночуем там, где они живут, едим то, что они едят, спрашиваем о том, что для них важно. Так сказать, спрашиваем у конечного потребителя. И понимаем, какие нам необходимо делать оперативные шаги относительно обеспечения и улучшения быта военнослужащих», — заявил нардеп.

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Арахамия также отметил, что во время пребывания на Донбассе, депутаты планируют встретиться с местным населением, а также с представителями ОБСЕ.