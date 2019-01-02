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«Перешли красную линию»: Скоро США нанесут мощный удар по РФ

Главная » Последние новости » Политические новости » "Перешли красную линию": Скоро США нанесут мощный удар по РФ
 
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Бывший посол Соединенных Штатов Америки рассказал о том, что уже через несколько месяцев американцы могут вооружить Украину. Более того, вскоре может стать известно о новых санкциях в отношении Москвы.

Директор Евразийского центра «Атлантического совета» и бывший американский посол в Украине Джон Хербст рассказал о том, как Россию могут наказать за агрессию и каким образом помогут Украине защищать свою независимость. В частности, он рассказал о том, как в Вашингтоне отреагировали на агрессию в Керченском проливе, после которой в Украине ввели военное положение. Он рассказал о том, что и в Конгрессе, и среди многих высокопоставленных чиновников в администрации президента США есть глубокое понимание того, что в РФ продолжают путь эскалации войны на территории Украины. Открытая агрессия только в очередной раз открыла глаза, хоть в России это и отрицают. Тем не менее, акт открытой агрессии в море — это, по мнению дипломата, переход через «красную линию», и это уже очень опасно, информирует enovosty.com/news.

Джон Хербст считает, что реакция Европы и Соединенных Штатов сейчас очень слабая, а лучшим ответом мира стали бы санкции против крупнейшего банка РФ или же запрет судам из Российской Федерации заходить в порты США или Европейского союза. Кроме того, по его мнению, адекватным ответом стало бы предоставление оружия украинцам. Всё это, по мнению директора Atlantic Council, — не просто слова. Он заявило том, что уже черед два-три месяца в США объявят о новых санкциях против РФ в связи с агрессией в Керченским проливом. Кроме того, Киеву американцы предоставят оружие. Он уверен в том, что примерно через 8-10 (максимум — 12) неделю уже можно ждать куда более серьезной реакции со стороны Соединенных Штатов. Кроме санкций, это будет и военная помощь Киеву.


Автор: Оксана Ельченко
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