Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца спецслужбами РФ (ВИДЕО)
Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки жителя Мариуполя спецслужбами РФ
СБУ продолжает раскрывать факты привлечения украинских граждан к сотрудничеству в пользу спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-центр Службы Безопасности Украины , информирует enovosty.com/news.
При пересечении государственной границы представителями ФСБ РФ был задержан житель Мариуполя. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудниках украинских правоохранительных органов.
При этом, представитель ФСБ требовал от украинца деньги за возможность осуществления им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и запретить ему встречаться с близкими родственниками, которые там проживают.
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