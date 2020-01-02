Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца спецслужбами РФ (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки жителя Мариуполя спецслужбами РФ

СБУ продолжает раскрывать факты привлечения украинских граждан к сотрудничеству в пользу спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-центр Службы Безопасности Украины , информирует enovosty.com/news.

При пересечении государственной границы представителями ФСБ РФ был задержан житель Мариуполя. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудниках украинских правоохранительных органов.

При этом, представитель ФСБ требовал от украинца деньги за возможность осуществления им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и запретить ему встречаться с близкими родственниками, которые там проживают.

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