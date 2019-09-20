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Будь проще и льсти: Экс-посол США дал Зеленскому важные советы по общению с Трампом

Главная » Последние новости » Политические новости » Будь проще и льсти: Экс-посол США дал Зеленскому важные советы по общению с Трампом
 
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Владимир Зеленский вскоре должен встретиться с американским президентом

В общении с американским президентом Дональдом Трампом нужно быть простым и максимально льстить. Такой совет Владимиру Зеленскому дал бывший посол Соединенных Штатов Америки Стивен Пайфер в своём твиттере. Американец написал о том, что во время встречи с главой Белого дома, которая состоится 25 сентября, нужно искать беспроигрышный вариант, льстить и быть проще. Также, экс-посол порекомендовал украинскому президенту опасаться адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани и не игнорировать Конгресс, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Пайфер детальнее рассказал о том, что из себя представляет американский президент. В частности, он поделился информацией о том, что Трамп не любит читать, потому сотрудники Белого дома вынуждены постоянно прибегать к фотоснимкам и графикам, дабы хоть как-то заполучить внимание лидера. Самый разумный метод стать ближе к Дональду Трамп — обходить вниманием деталей, но выбрать несколько доступных и ясных тем, которых и придерживаться.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что американский президент за последнее время сделал несколько опасных звонков, в том числе — и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В Штатах уже заговорили об импичменте Трампу, если станет известно, что он действительно давил на Украину


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 77

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