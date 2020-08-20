Вторжение России в Беларусь, устранение Лукашенко, пророссийское лобби в Украине, судьба Зеленского, Хабаровск. Интервью с Пионтковским (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Вторжение России в Беларусь, устранение Лукашенко, пророссийское лобби в Украине, судьба Зеленского, Хабаровск. Интервью с Пионтковским (ВИДЕО) Вторжение России в Беларусь, устранение Лукашенко, пророссийское лобби в Украине, судьба Зеленского, Хабаровск. Интервью с Пионтковским (ВИДЕО)

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На YouTube-канале EnTV вышло интервью с живущим в США российским политологом Андреем Пионтковским. Программа записана 18 августа по Skype.

Во время интервью Андрей Пионтковский говорил о том, как будет развиваться ситуация в Беларуси в ближайшие недели, чем закончится «гибридная война» Лукашенко против оппозиции, состоится ли военное вторжение России в Беларусь, над какими сценариями аннексии Беларуси сейчас размышляет Путин и почему ему по ночам снится Каддафи, кто и как может устранить Лукашенко, почему тандему украинских патриархов Кравчуку и Фокину не стать коллективным Маннергеймом в противостоянии с северным агрессором, станут ли протесты в Хабаровске началом конца режима Владимира Путина, и кто такой «Козырь», который вместе с Коломойским ведут Зеленского по пути первого эстонского президента Пятса и латвийского Улманиса, постоянно уступавших требованиям Кремля, и судьба которых впоследствии привела в психиатрическую лечебницу и тюремную колонию НКВД, информирует enovosty.com/news.

Пионтковский родился в 1940 в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1962 г. Кандидат физико-математических наук.

Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. Автор более 100 статей и нескольких монографий по теории управления, глобальному модерированию, ядерной стратегии. В 1970-е годы занимался изучением компьютерных моделей мира, которые на Западе разрабатывались в рамках Римского клуба. Член Американского математического общества.

С 1998 занимается политической журналистикой, опубликовал несколько сотен статей в российских и зарубежных СМИ. Лауреат премии «Золотой гонг-2001» в области международной журналистики. Член международного Пен-клуба. Сейчас проживает в США.

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