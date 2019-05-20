Зеленский распустил Раду

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Во время торжественного заседания новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил о том, что распускает Верховную Раду Украины

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду. Перед этим он заявил о том, что рад тому, что инаугурация назначена на рабочий день и дал задания парламентариям. В частности — отменить депутатскую неприкосновенность и уволить главу СБУ и Генерального прокурора Украины и министра обороны. На все это он дал два месяца. , информирует enovosty.com/news.

«Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!» — сказал он на заседании парламента.