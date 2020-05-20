Зеленский будет баллотироваться на второй срок

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одного президентского срока ему мало и намекнул на желании второй раз стать президентом. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Зеленский отметил, что одной каденции ему, пожалуй, не хватит для того, чтобы реализовать все задуманные проекты и планы, а также те обещания, которые он дал своим избирателям в период предвыборной гонки, информирует enovosty.com/news.

Напомним, что во время избирательной президентской гонки еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский утверждал, что идет на эту должность только на один срок.