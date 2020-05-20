«Выбирайте бандитов, если хотите»: Зеленский о мэре Черкасс

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной годовщине его пребывания на посту главы государства, высказал критику в адрес мэра Черкасс, Анатолия Бондаренко, назвав его бандитом.

Шквал негатива со стороны Президента был вызван несанкционированными и самовольным прекращением карантинных мер в городе Черкассы, которые инициировал мэр, а также достаточно резкими высказываниями Бондаренко в адрес центральной власти. , информирует enovosty.com/news.

Зеленский достаточно жестко высказался в адрес Бондаренко, назвав его бандитом у которого открыто 19 уголовных дел.

Когда журналист заметил, что Бондаренко был выбран жителями города на вполне законных основаниях, Зеленский заявил, что безусловно это право народа делать свой выбор: «Выбирайте бандитов, если хотите», — заявил Зеленский.

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