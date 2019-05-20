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СБУ пресекла сбыт информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни Украины

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Сотрудники СБУ пресекли сбыт информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни Украины

Сотрудники СБ Украины разоблачили схему противоправного получения и сбыта информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни ДФС Украины, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что государственный инспектор Одесской таможни при посредничестве двух жителей Винницы наладил механизм получения неправомерной выгоды за продажу информации с ограниченным доступом, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной системе таможенного оформления ГФСУ «Инспектор-2006». За денежное вознаграждение злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении государственной границы транспортными средствами на иностранном регистрации и персональные данные водителей.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками служебной информации на сумму тридцать тысяч гривен. Обоих посредников правоохранители задержали в Виннице соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередной попытки продажи данных. Одновременно на рабочем месте задержан государственный инспектор.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности должностных лиц ДФС возможно причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению противоправной схемы проводились сотрудниками УСБУ в Винницкой области под процессуальным руководством военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.


Автор: Оксана Ельченко
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