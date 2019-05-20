Инаугурация Зеленского: Подробности, особенности и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Главная » Последние новости » Политические новости » Инаугурация Зеленского: Подробности, особенности и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Инаугурация Зеленского: Подробности, особенности и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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Сегодня, 20 мая, в столице в помещении ВРУ состоится инаугурация избранного президентом Украины Владимира Зеленского

В 9:40 Возле Мариинского дворца включили фонтаны, которые до этого не работали. С самого утра возле здания ВРУ собрались многочисленные журналисты, а столица замерла в пробках, так как центр города перекрытый, информирует enovosty.com/news.

Андрей Парубий представил гостей инаугурации, среди которых все бывшие президенты Украины, президенты других стран, послы, вице-президенты и другие почетные гости.

В связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады в 10:00, на территории правительственного квартала уже дежурят правоохранители и бригады скорой помощи.

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