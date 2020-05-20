Главарь пригрозил Украине. Зеленский ответил

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на угрозы со стороны лидера боевиков "ЛНР"

Главарь террористов «ЛНР» Леонид Пасечник привел оккупационные войска в полную боевую готовность и пригрозил Украине отодвинуть линию фронта. Этим эксцентричным обращением поделился пропагандист боевиков Андрей Марочко в Telegram. В частности, Пасечник ложно обвинил украинских воинов в обстреле ЛЭП «Михайловка-Коммунарская» и ремонтной бригады, которая там работала, а также патруля ОБСЕ. В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные на Донбассе стреляют только в ответ, но первыми огонь не открывают. Об этом он заявил сегодня, 20 мая, в рамках пресс-конференции, которая проходит в Мариинском дворце. Президент также заявил о том, что из-за заявлений главаря «ЛНР» Леонида Пасечника созывается срочная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, информирует enovosty.com/news.