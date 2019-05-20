Еврокомиссар подчеркнула безоговорочный приоритет ЕС в отношениях с Украиной

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Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время встречи с Владимиром Гройсманом сообщила о безоговорочном приоритете ЕС в отношениях с Украиной

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сообщила, что партнерство и поддержка Украины являются безоговорочным приоритетом для стран Европейского Союза, информирует enovosty.com/news.

Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что ЕС является партнером и другом Украины несмотря на все обстоятельства, которые могут произойти. Правительство Украины провело много важных реформ, а торговые отношения успешно развиваются. Также Мальмстрем отметила, что для Украины важно продолжать существующие реформы в контексте программ сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Во время встречи с еврокомиссаром Гройсман сказал, что Кабмину удалось достичь макрофинансовой стабильности.

А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Украина по состоянию на конец 2018 года выполнила около 43% заданий по Соглашению об ассоциации с ЕС.