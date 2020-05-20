Деркач обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена с фактами международной коррупции (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Деркач обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена с фактами международной коррупции (ВИДЕО) Деркач обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена с фактами международной коррупции (ВИДЕО)

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Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал серию телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии американского чиновника на внутриполитический курс Украины, а также демонстрирующие факты международной коррупции.

Записи, обнародование Деркачом, состоят из двух эпизодов. В первом эпизоде телефонных переговоров голосов похожих на Порошенко и Байдена речь идёт об 1 млрд долларов полученных от США в обмен на сохранение коррупционной схемы компании «Burisma”. , информирует enovosty.com/news.

В разговоре упоминается и бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, который в то время вёл дело о злоупотреблениях и махинациях в «Burisma». Судя из разговора, Байден планировал повлиять на ход расследования.

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Второй эпизод обнародованных записей происходил в период 2016 года, когда украинская парламентская коалиции де-факто развалилась. И вместо отставки Кабмина Яценюка, Порошенко, напротив, всячески блокировал данное решение придерживаясь предварительных договоренностей с Байденом относительно сохранения существующей политической модели в Украине.

Также, судя по аудиозаписям, очевидно, что посредством Байдена, через членов Набсоветов, осуществлялось управление ключевыми госпредприятиями Украины.

Данные записки свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутреннюю политику государственной политики Украины американского чиновника, что является нарушением закона.

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По словам Деркачева, он передал все имеющиеся у него данные, которые получил от журналистов-расследователь, в правоохранительные органы с целью дальнейшего расследования данного инцидента.