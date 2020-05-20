Аваков — сильный министр и он не является моим другом, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает главу МВД Арсена Авакова "мощным министром" и добавил, что он не является его другом. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции приуроченной годовщине его пребывания на посту главы государства.
Зеленский подчеркнул, что министр МВД Аваков остаётся на своём посту благодаря тому, что он профессионал и человек, который находится на своём месте. , информирует enovosty.com/news.
Вместе с тем, президент подчеркнул, что никаких дружеских или приятельских отношений между ними нет.
«Аваков не является моим кумом или близким товарищем. Сильный ли он министр? Да», — подчеркнул Зеленский.
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