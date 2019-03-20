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Гройсман предложил сделать «минуту славы» на заседании правительства

Главная » Последние новости » Политические новости » Гройсман предложил сделать "минуту славы" на заседании правительства
 
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Глава МВД Арсен Аваков предложил перед выборами сделать заседания правительства закрытыми

Сегодня, 20 марта, Кабинет министров Украины проводит свое очередное заседание. Во время его проведения министр МВД Арсен Аваков предложил сделать заседания закрытыми: «Предлагаю перед выборами сделать заседания закрытыми, чтобы мы могли работать, а работу правительства не использовали для трибуны агитации», информирует enovosty.com/news.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман сделать предложение сделать «минуту славы для кандидатов».

«Давайте сделаем так… В регламенте работы правительства десятиминутку «минута славы». И каждого депутат будем ставить и он будет каждого ругать, мы будем ему жать руку и прощаться. Если есть креативные предложения у украинцев — будем слушать. У меня нервной системы хватит, чтобы выслушать всех»

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Напомним, сегодня лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сорвал заседание правительства с требованием уволить главу «Натогаза» Андрея Коболева.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 231

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