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Владимир Воля рассказал о причинах усилившейся агрессии РФ на Донбассе

Главная » Последние новости » Политические новости » Владимир Воля рассказал о причинах усилившейся агрессии РФ на Донбассе
 
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Россия созвала заседание Совбеза ООН, пытаясь обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. Но ей это не удалось

С вопросом относительно опасности усилившейся агрессии России для Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что обострение произошло на одном малентком участке из всех 410 км контактной линии

«Поэтому можно говорить лишь о том, что по каким-то причинам Россия решила отправить в наступление подконтрольных ей сепаратистов. В целом, в стратегическом плане ничего не изменилось. Конфликт находится в той стадии, когда какое-либо масштабное наступление с какой-либо стороны невозможно и не увенчается успехом. Не стоит ожидать масштабной экскалации конфликта, потому что экскалация выглядит бессмысленной. Будут только потери, а добиться стратегического перевеса никто не сможет.

Поэтому Россия созывала заседание Совбеза ООН для того, чтобы к случаю пятой годовщины заключения вторых Минских соглашений попытаться акцентировать на выгодных ей моментах, связанных с ситуацией на Донбассе. А именно, это обвинение в том, что Украина не хочет идти на политический диалог и т.д. Но, опять-таки, это всего лишь часть ситуации, выгодная для России. И она использует это не столько для того, чтобы убедить мировую общественность в том, что Украина ведет себя каким-то неправильным образом, а для того, чтобы показать российскому избирателю и оппонентам украинской власти, что вот смотрите, украинские власти не хотят урегулирование конфликта. Это выглядит в целом, как пропагандистский ход», — отмечает Владимир Воля

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 341

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