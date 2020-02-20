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«Политический и дешёвый пиар»: Радуцкий о бунте в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая людей (ВИДЕО)

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Протесты в Новых Санжарах (Полтавская область) из-за информации о размещении в местном медцентре украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из Уханя из-за коронавируса и куда стянута Нацгвардия является продуктом и результатом дешёвого пиара отдельных политических сил. Об этом заявил сегодня во время брифинга в Верховной Раде Украины председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии Слуга народа Михаил Радуцкий.

Нардеп выразил уверенность в том, что граждане Украины пережившие два Майдана не могут выступать против размещения на территории их населённого пункта граждан Украины эвакуированных с Уханя, информирует enovosty.com/news.

«Некоторые политические силы пытаются сделать на мировой беде себе политический пиар. Я по другому это обьяснить не могу. Я не верю, что украинцы могли сказать про такого же украинца, что не надо его пускать. Мы страна, которая пережила два Майдана, выносили из домов последнее и помогали людям на Майдане, отправляли на фронт и тут мне говорят, что украинцы без посторонней помощи вышли на протесты? Не верю!», — возмущённо отметил нардеп.

На просьбу журналистов прокомментировать действия однопартийца Радуцкого, народного депутата Дубинского, который обратился в Минздрав Украины с просьбой о том, чтобы блокировать размещение украинцев в подшефном ему Обуховской районе, Радуцкий заявил, что в действиях Дубинского не было открытого призыва к своим избирателям выходить на акции протеста. Кроме того Радукций считает, что публикации и высказывание личной позиции таких депутатов как Дубинский и других народных депутатов на своих страницах в ФБ, является всего лишь частным и личным мнением, а не официальной позицией страны», — убеждён нардеп.

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Радуцкий также ушёл от ответа, относительно целесообразности эвакуации иностранных граждан, сказав только, что их судьбой занимается власти тех стран, гражданами которых они являются.

На вопрос журналиста «Экономических новостей», какое количество тест-систем на сегодняшний день в наличии в Украине, депутат Радуцкий ушел от прямого ответа, сказав только, что их хватит для диагностики первой волны заболевания.

«Есть (тест-системы — прим. ред.) столько, сколько необходимо, чтобы бороться с первой волной заболевания. Я не могу эту информацию оглашать», — ответил Радуцкий.

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В завершении брифинга Радуцкий отметил, что на сегодняшний день никто не может дать гарантии, что вирус не будет распространяться внутри страны, приведя в пример благополучные и развитые США, где не смогли помешать проникновению коронавируса на свою территорию.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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